Ronaldo alla Continassa, primo allenamento in bianconero IL VIDEO

Inizia alle 14.50 l'avventura in bianconero di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha varcato i cancelli della Continassa, dove ad attenderlo c'erano numerosi tifosi, per il primo allenamento in bianconero. Ronaldo è entrato alla Continassa in auto, a bordo di una Jeep Grand Cherokee, e ha fatto ingresso in quella che da oggi è la sua nuova casa sportiva canticchiando. Occhiali da sole scuri sul viso, t-shirt chiara e jeans neri, aveva uno zainetto scuro sulle spalle. Ad immortalarlo è un video pubblicato dalla Juventus sul suo profilo Twitter. GUARDA IL VIDEO

Anche Higuain alla Continassa, si allena con Ronaldo - C'è anche Gonzalo Higuain tra i bianconeri reduci dal Mondiale in Russia che si sono presentati oggi pomeriggio alla Continassa per il primo allenamento della stagione. L'attaccante argentino, al centro di numerose voci di mercato che lo vogliono lontano dalla Juventus, si allenerà con Cristiano Ronaldo. "Bentornati e benvenuti", è il saluto che la Juventus, su Twitter, riserva all'ex Napoli e a Bentancour.



Anche Paulo Dybala ha fatto il suo arrivo alla Continassa per il primo allenamento della stagione. "Ciao, è di là l'ingresso?", chiede la Joya nel video postato dalla Juventus sul suo profilo Twitter. GUARDA IL VIDEO Per l'argentino, come per gli altri bianconeri reduci dal Mondiale in Russia, quello di oggi è il primo giorno di lavoro nel nuovo training center del club.