Tennis: Sinner vince torneo Val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - Jannik Sinner ha vinto ad Ortisei lo Sparkassen ATP Challenger di Val Gardena (46.600 euro di montepremi), festeggiando cosi un altro grandissimo successo della sua ancora giovane carriera. In finale il 18enne di Sesto Pusteria ha battuto l'austriaco Sebastian Ofner (ATP 173), cinque anni più anziano di lui, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. Per la sua terza vittoria nel circuito Challenger, dopo quella a fine febbraio a Bergamo ed a inizio agosto a Lexington, il pusterese incassa 6.190 euro di montepremi e 80 punti Atp, con i quali entrerà la prossima settimana nei Top 80 del mondo.