Nba: Vogel sarà nuovo tecnico dei Lakers

I Los Angels Lakers hanno scelto: sarà Frank Vogel il nuovo allenatore della franchigia gialloviola, reduce dalla quinta stagione consecutiva senza playoff. Secondo quanto riporta Espn citando fonti della Nba, Vogel, ex coach di Orlando e Indiana ha raggiunto tramite il proprio agente Lonnie Cooper un accordo con i Lakers per un contratto triennale.

Sempre secondo Espn, nello staff di Vogel entrerebbe anche Jason Kidd con un ruolo di spicco da assistant coach. L'ex giocatore, nella sua carriera da tecnico ha allenato i Brooklyn Nets e i Milwaukee Bucks.

Per i Lakers sembra quindi risolto il rebus del nuovo tecnico dopo le offerte rifiutate da Monty Williams e Tyronn Lue. Vogel ha lasciato gli Orlando Magic nel 2018 dopo due stagioni non brillanti, ma in precedenza si era messo in luce sulla panchina degli Indiana Pacers, che per due volte ha condotto alle finali della Eastern Conference.