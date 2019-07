Mercato: Bale follie cinesi, Juve via Khedira e Matuidi

Follie cinesi per Gareth BALE. Zinedine Zidane ha escluso che il gallese possa far parte del suo nuovo Real Madrid, ma l'ingaggio del giocatore, 17 milioni annui, spaventa molti club. Non però quelli cinesi e se le notizie che arrivano da Pechino verranno confermate sarà una sfida a suon di milioni fra Pechino e Nanchino. Dietro a Bale ci sarebbe infatti lo Jiangsu, club dell'universo Suning pronto ad offrire al giocatore gli stessi soldi che prende in Spagna, ma il Beijing Gouan sarebbe disposto perfino a raddoppiare arrivando a 35 milioni. Non rimane che attendere, tenendo presente che Bale preferirebbe una soluzione europea.

In entrata il Real punta sempre a Paul POGBA, sogno anche della Juventus. Se il Manchester United alla fine cederà il francese andrà con decisione sul laziale Sergej MILINKOVIC-SAVIC, offrendo al presidente Claudio Lotito 80 milioni di euro. Il Milan sta definendo la cessione di ANDRE' SILVA al Monaco, mentre Patrick CUTRONE continua a rifiutare il Wolverhampton.

Sami KHEDIRA è invece la probabile 'uscita' dalla Juventus, vista l'insistenza con cui lo cerca il Fenerbahce. Per Blaise MATUIDI c'è la possibilità di andare al Monaco, mentre Gonzalo HIGUAIN non è ancora convinto di andare alla Roma. Se la Juve riuscità a concludere queste cessioni, punterà con decisione su Mauro ICARDI, in rotta con l'Inter che punta sempre a sostituire l'argentino con Romelu LUKAKU. Nel frattempo, Antonio Conte si accontenterebbe anche di Edin DZEKO, ma la trattativa con la Roma, che continua a chiedere 20 milioni per il bosniaco, non è delle più facili.

La Roma cerca altri rinforzi e circola il nome di Elseid HYSAJ per la fascia destra, visto che Alessandro FLORENZI potrebbe partire con destinazione Inter (possibile uno scambio con Danilo D'AMBROSIO). Per la difesa è tornato d'attualità il nome del brasiliano LUCAS VERISSIMO, che nel Santos capolista del 'Brasilerao' è tornato titolare ma ieri contro il Botafogo è stato espulso. Il Napoli cerca un attaccante e i nomi sono sempre quelli di Nicolas PEPE' del Lilla e di 'Chucky' LOZANO del Psv Eidnhoven, mentre al Real Madrid è stato ribadito che JAMES RODRIGUEZ interessa solo se arriva in prestito.

In Inghilterra il neopromosso Aston Villa, che già aveva 'soffiato' il brasiliano WESLEY alla Lazio, ha preso un altro calciatore che piaceva a una squadra italiana, la Sampdoria: si tratta dell'egiziano Mahmoud Hassan, meglio noto come TREZEGUET, che arriva dai turchi del Kasimpasa. Intanto dall'Argentina il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici, alle prese con la grana del rinnovo dello sponsor tecnico, annuncia che per Daniele DE ROSSI è fatta e che il giocatore "nei prossimi giorni si metterà in viaggio per arrivare qui".