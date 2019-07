Da Joao Felix a De Ligt, le spese folli dei top club

Tre over 100 milioni, altri sei sopra i 60, in tutto 17 sopra i 40. La vecchia Europa sembra avere perso la testa e non bada a spese per rinforzare i suoi top club e prepararsi a una Champions da favola. Un trasloco così massiccio di campioni non si era mai visto prima: per ora i nomi altisonanti sono GRIEZMANN al Barca (125 mln) e HAZARD al Chelsea (100). Poi ci sono i due talentuosi orange dell'Ajax DE JONG e DE LIGT, al Barcellona e alla Juve per circa 85 mln. E rimangono in ballo traslochi eccellenti come POGBA e NEYMAR. Per un buon difensore, ma non un fenomeno, come MAGUIRE l'United sta pensando se spendere 89 mln. Zidane caccia BALE, Conte vuole sbarazzarsi di ICARDI, NAINGGOLAN e PERISIC. Insomma, il mercato fino al 2 settembre promette altri 'botti' anche se la Premier chiude la vetrina a inizio agosto. Per ora la follia maggiore l'ha compiuta l'Atletico Madrid che, con un tesoretto di 270 mln, ne spende la meta' per il promettente ma non affermato JOAO FELIX. Tanti anche gli 80 mln del Bayern per LUCAS HERNANDEZ, ma in generale i club spendono tanto per gli esterni, oltre che per gli attaccanti. Il Real rinnova forte: oltre Hazard ecco JOVIC, MENDY, MILITAO per circa 260 mln. A certe cifre in Italia compete solo la Juve, ma si affaccia anche l'Inter con BARELLA, in attesa di provare a centrare il complicato obiettivo LUKAKU. Se la Liga si e' mossa in anticipo ora si attende la risposta della Premier.



Questo un ritratto dei 17 uomini d'oro del calcio europeo.

- JOAO FELIX (Por - 19 anni - da Benfica a Atletico) 126 mln. L'Atletico prende il folletto portoghese che, piu' che Ronaldo, ricorda Rui Costa. Una scommessa totale considerando le poche partite giocate finora, anche se da protagonista.

- GRIEZMANN (Fra -28- da Atletico a Barca) 120 mln. Il Piccolo Diavolo fa il vice Neymar in compagnia di Messi e Suarez. Barca da sogno e per il campione del mondo un salto di qualita'

- HAZARD (Bel- 28- da Chelsea a Real) 100 mln. Un galactico vero, in piena maturita' per tentare anche l'assalto al Pallone d'Oro.

- DE JONG (Ola - 22 - da Ajax a Barca) 86 mln. Giocatore totale, faro del centrocampo partendo da dietro, un po' Beckenbauer e un po' Rijkaard, un altro olandese che puo' fare grande il Barca.

- DE LIGT (Ola -19- da Ajax a Juve) 85.50 mln. Il predestinato sceglie la Juve che si garantisce il dopo Chiellini-Bonucci. Difensore completo e maturo, sa fare tutto con semplicita'.

- LUCAS HERNANDEZ (Fra -23- da Atletico a Bayern) 80 mln. I bavaresi pagano una clausola monstre per l'esterno campione del mondo, abile in difesa e in appoggio e su entrambe le fasce

- NDOMBELE' (Fra -22- da Lione a Tottenham)72 mln. Esploso nel Lione, e' un centrocampista completo forte, tecnico, dotato di recupero, dribbling e fantasia. Lo paragonano a Pogba.

- RODRI (Spa -23- da Atletico a City) 70 mln. Mediamo emergente forte fisicamente che recupera palloni, ha buona tecnica e si propone bene. Sembra ideale per il gioco di Guardiola.

- LUKA JOVIC (Ser-21-da Eintracht a Real) 65 mln. Punta centrale che svaria, con grande senso del gol, il serbo e' con Hazard il volto nuovo del Real. Ricorda Falcao.

- WAN BISSAKA (Ing -21- da Crystal Palace a United) 55 mln. Lanciato da Hodgson, potente e incalzante , prototipo dell'esterno di stampo inglese.

- MILITAO (Bra -21- da Porto a Real) 50 mln. Solito affare del Porto, centrale di prospettiva, possibile erede di Sergio Ramos

- MENDY (Fra -24-da Lione a Real) 48 mln. La freccia del Lione e' un esterno buono in fase difensiva, devastante quando avanza.

- HALLER (Fra -25- da Eintracht a West Ham) 50 mln. Gemello di Jovic. Punta classica, forte, abile di testa, ricorda Dzeko.

- RODRYGO (Bra -18- da Santos a Real) 45 mln. In Brasile ne parlano come di un nuovo Neymar, fenomenale con palla al piede, puo' essere la stella del futuro.

- KOVACIC (Cro -25- da Real a Chelsea) 45 mln. Il croato ex Inter resta al Chelsea che lo riscatta, affidabile e completo.

- TIELEMANS (Bel -22- da Monaco a Leicester) 45 mln. Prodigio nell'Anderlecht a 16 anni, e' un centrocampista centrale duttile, gran fisico, buona tecnica che il Leicester riscatta dopo 6 mesi.

- BARELLA (Ita -22- Da Cagliari a Inter) 45 mln. Fedele alla promessa a Conte, ha l'occasione per confermarsi. Un po' Tardelli, un po' Nainggolan, perno della nazionale.