Coronavirus: scuole chiuse in Principato di Monaco da lunedì

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 13 MAR - Il governo del Principato di Monaco ha deciso di chiudere gli asili nido e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a partire da lunedì prossimo, per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus.

"Questa misura mira a proteggere i nostri bambini e a ridurre la diffusione del virus sul nostro territorio - è riportato in una nota -. Secondo epidemiologi e medici che sostengono il governo del Principe nella gestione di questa crisi sanitaria, è probabile che bambini e giovani diffondano rapidamente il virus, anche se a volte non hanno sintomi e, fortunatamente, non sembrano oggi soffrire di forme acute della malattia".

Le autorità monegasche, però, istituiranno un servizio di asilo nido per i figli del personale la cui attività è essenziale nella lotta contro l'epidemia o per il funzionamento dello Stato e degli organi di vitale importanza. Allo stesso tempo, il governo del principato raccomanda l'istituzione del telelavoro per consentire lo svolgimento di attività economiche nel rispetto delle esigenze di assistenza all'infanzia. (ANSA).