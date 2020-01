Redditi: Conte triplica imponibile, 1,15 mln nel 2018

E' stato di 1.155.229 euro il reddito imponibile del 2018 del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La sua dichiarazione dei redditi, e quella degli altri membri del governo Conte 1, sono infatti pubblicati on line sul sito Parlamento.it. Il 2018 è stato un anno d'oro per quanto riguarda il reddito, che si è triplicato rispetto al 2017, quando l'imponibile fu di 370.314 euro. Il Presidente del Consiglio dichiara anche la proprietà di un immobile a Roma e di un'auto, una Jaguar XJS del 1996. L'incremento dell'imponibile - si precisa - è dovuto al fatto che quando Giuseppe Conte è diventato presidente del Consiglio ha dovuto chiudere tutti gli incarichi pendenti emettendo le relative fatture, e quindi ha fatturato in un solo anno importi che altrimenti sarebbero stati diluiti nel corso del tempo.