Ue: Conte, riconosce nostra serietà

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Oggi è un giorno importante per l'Italia, che porta a casa il risultato che merita. Nessuna procedura di infrazione, l'Europa ci riconosce serietà e responsabilità. Non era facile e in molti erano pronti a scommettere contro di noi. Noi invece abbiamo sempre creduto nel nostro Paese, sulla solidità dei nostri conti pubblici e sulla bontà e sull'efficacia delle politiche adottate dal mio Governo.

L'Italia è un grande Paese, credibile, e anche oggi ne abbiamo avuto ulteriore conferma". Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte.