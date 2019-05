Salvini, prima fiducia a Lega in Sicilia

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Ringrazio gli amici Randazzo di Mazara del Vallo e Spata di Gela che si sono battuti come leoni al ballottaggio e che, insieme ad altre decine di consiglieri comunali leghisti, lavoreranno da oggi per il bene dei Siciliani. Sono orgoglioso della fiducia che tanti cittadini ci stanno dando per la prima volta, e non vedo l'ora che arrivi il 26 maggio per portare a Bruxelles il primo Parlamentare Europeo Siciliano eletto con la Lega, per difendere un'isola tradita in passato da troppi politici eletti e poi spariti". Lo scrive in una nota il leader della Lega Matteo Salvini, commentando l'esito del ballottaggio nei comuni siciliani.