Macron: 'Con l'Italia c'è stato un malinteso, andiamo avanti'

"C'è stato un malinteso, ci sono state alcune affermazioni eccessive, ma queste peripezie non sono gravi, bisogna andare oltre. E' questo di cui ho parlato con il presidente Mattarella, e per questo l'ho invitato in Francia": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'.

"Saremo insieme io e Mattarella per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo, il 2 maggio", ha aggoiunto Macron.

"La paura dell'apertura può portare alla chiusura. La risposta non sia l'Europa dei nazionalismi - ha aggiunto Macron -: nessun paese, nè l'Italia nè la Francia, potrà risolvere i propri problemi ripiegandosi su se stessi, ma insieme agli altri".

Il presidente francese ha espresso, quindi, rammarico "per la collera che riparte, i vecchi odi, il razzismo, l'antisemitismo. Sono il sintomo del malessere della nostra civiltà - ha rilevato -, di fondo è l'odio verso l'altro. Ma se non rispettiamo l'altro le nostre società muoiono. Dobbiamo lottare e prevenire le cause" di questo odio.