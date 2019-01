Consob, Salvini: "C'é intesa su Minenna"

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - In Consiglio dei ministri oggi uscirà il nome del nuovo presidente della Consob? "No, non mi sembra sia all'ordine del giorno". Così risponde il vicepremier Matteo Salvini ai giornalisti che lo interpellano a margine del question time in Senato sulla designazione del capo dell'organismo di controllo sulla Borsa. "L'accordo tra Lega e M5S c'è, non abbiamo altri accordi da raggiungere", aggiunge.

L'accordo è sul candidato M5s Marcello Minenna? "Assolutamente sì".