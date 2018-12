Martina-Richetti, 10 proposte per svolta

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Un nuovo Pd per l'Italia. Una comunità, una palestra, una scuola. Ascolto e azione, idee e radicamento. Con tutta la passione che abbiamo proviamo a cambiare insieme". Così su Facebook il candidato alla Segreteria del Partito Democratico, Maurizio Martina, presenta in un video assieme a Matteo Richetti 10 proposte per cambiare il partito. "Le proposte: Due terzi delle liste nazionali scelte dai territori. Albo degli elettori e primarie; Referendum tra gli iscritti e Conferenza programmatica annuale; Piattaforma digitale di partecipazione; Erasmus per Giovani democratici e Scuole di formazione per tutti; Direzione nazionale eletta al 50% dai territori; La metà del due per mille al Pd ai territori; Progetti di comunità dei circoli; Sì alla Conferenza nazionale delle donne; Un Segretario che fa solo il Segretario. Governo ombra per l'alternativa; Via alla Costituente dei Democratici italiani".