Mattarella: pluralismo e libertà delle opinioni imprescindibili

"L'irrobustimento delle voci espressive di identità e realtà rappresenta un servizio reso alla intera comunità della Repubblica: il pluralismo e la libertà delle opinioni sono condizioni imprescindibili per un Paese civile, come afferma la nostra Costituzione". Lo scrive Sergio Mattarella, in un messaggio al Sir, l'agenzia dei vescovi, in occasione dei trent'anni dalla fondazione.



"In questo spirito desidero esprimere l'augurio che il vostro lavoro continui ad essere un contributo importante a una corretta informazione basata sul rispetto reciproco e sulla affermazione dei diritti della persona e delle comunità, valori su cui si fonda la nostra convivenza", scrive il Capo dello Stato al Sir in un messaggio a 30 anni dalla fondazione.

In tre decenni di vita, prosegue Mattarella "l'agenzia di stampa Servizio informazione religiosa si è conquistata, da parte degli operatori dell'informazione e dell'intera società italiana, rispetto e credibilità nell'esercizio della sua missione di veicolare nel vasto mondo dei media, vecchi e nuovi, l'informazione relativa alla Chiesa cattolica italiana e la osservazione delle vicende del Paese nel solco del giornalismo di ispirazione cristiana".

"Voce autorevole della Conferenza episcopale, il Sir, con la sua attività, svolge una attenta e puntuale opera di raccordo con le diocesi italiane e, tramite la rete dei settimanali locali, interpreta il territorio nazionale in un'ottica peculiare", afferma ancora il capo dello Stato. "Un'opera che si allarga anche al resto dell'Europa e alle zone del mondo più remote ed escluse, favorendo il diritto all'espressione e alla conoscenza. Uno sforzo quotidiano che merita apprezzamento", aggiunge il presidente. "A quanti ogni giorno sono impegnati in questa esperienza, a narrare, analizzare criticamente le vicende della nostra vita politica e istituzionale, a evidenziare le pratiche delle forze vive che caratterizzano l'Italia - conclude Mattarella -, va il mio saluto augurale".