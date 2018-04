Salvini a Di Maio, mettiamoci al tavolo

(ANSA) - TRIESTE, 23 APR - "Lo dico a Di Maio, lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo. Riforma delle pensioni, riforma del lavoro, riduzione delle tasse, blocco degli aumenti dell'Iva e delle accise, blocco e controllo dei confini e in qualche giorno si dà un governo che dura cinque anni a questo Paese". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Trieste. "Facciamo veloce - ha aggiunto rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella - noi abbiamo le idee chiare e se ognuno scende dal piedistallo in una settimana daremo il governo agli italiani". Se "si parla di cose e non di nomi, non c'è problema. Il voto molisano ne è la rappresentazione evidente".