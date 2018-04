Fico, difesa ambiente è rispetto popoli

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Quest'anno il tema della Giornata mondiale della terra è la lotta all'inquinamento da plastica, che affligge in particolare i nostri mari al punto che nel 2050 si stima che gli oceani potrebbero contenere più tonnellate di plastica che di pesci". Lo scrive in un post su facebook il presidente della Camera Roberto Fico.

"Oggi però è anche l'occasione per ricordarci che la sofferenza della terra e del mare porta spesso con sé la sofferenza delle persone. Perché influisce sulle condizioni di vita e di lavoro, spinge intere comunità a fuggire per cercare la vita da un'altra parte", aggiunge Fico che invita ad utilizzare "questa giornata anche per ricordarci di questo equilibrio complessivo, di come tutto si tiene insieme, di come la salvaguardia delle risorse naturali significa rispetto dei popoli che abitano questo pianeta."