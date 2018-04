Boeri: 'Da vitalizi forti risparmi, la Camera ci dia i dati'

Con un ricalcolo contributivo dei vitalizi che i parlamentari italiani si sono dati "si sarebbero avuti risparmi importanti, non solo simbolici, nell'ordine dei 150 milioni l'anno" e "trovo scandaloso che la Camera (della vecchia legislatura, ndr) non abbia ci abbia fornito i dati sui contributi versati dai singoli parlamentari, cariche pubbliche". Così Tito Boeri, presidente Inps, a 'In 1/2 Ora'. "Mi auguro che l'impegno della nuova legislatura sia vero, un primo segnale sarebbe darci queste informazioni per poter fare calcoli trasparenti".