G20: vertice Trump-Xi, riaperti i negoziati Usa-Cina sul commercio

LUngo summit fra il presidente cinese Xi e quello americano Trump, al G20, per riavviare i negoziati sul commercio fra i due Paesi. All'inizio dell'incontro, i presidenti Donald Trump e Xi Jinping si sono stretti la mano. Il "dialogo è preferibile allo scontro", ha detto Xi a Trump il quale, a sua volta, ha parlato di un incontro "eccellente".

I colloqui tra Usa e Cina sono "ritornati in carreggiata", ha detto quindi Trump pressato dai media alla fine dell'incontro, aggiungendo che "i negoziati stanno continuando". "Per il momento non ci saranno nuovi aumenti di dazi, ma ripartiranno i negoziati", ha spiegato. "Loro spenderanno molti soldi, un enorme ammontare di soldi, per prodotti agricoli e cibo americani. Lo faranno quasi subito, già durante i negoziati".