Trump, grande balzo avanti con la Cina

La Cina "ha concordato di ridurre e rimuovere i dazi sulle auto provenienti in Cina dagli Usa" che "attualmente sono al 40%". Lo scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump, fornendo un ulteriore elemento legato verosimilmente al summit di sabato tenuto a Buenos Aires, a margine del G20, con il presidente cinese Xi Jinping, che ha sancito la tregua sui dazi di 90 giorni per definire un accordo a tutto tondo sul commercio.

"Con Xi è stato un incontro straordinario. Le relazioni con la Cina hanno fatto un grande balzo in avanti": lo afferma Donald Trump su Twitter.

"Il presidente Xi ed io abbiamo un rapporto molto forte e personale", afferma Trump, sottolineando come "lui ed io siamo le sole due persone che possono portare a un cambiamento grande e molto positivo sul commercio e molto oltre tra i nostri due grandi Paesi".

Il presidente americano sottolinea come anche "una soluzione per la Corea del Nord è una grande cosa per la Cina e per tutti". Tornando alla tregua sui dazi, il tycoon afferma come "gli agricoltori americani avranno benefici grandi e immediati grazie al nostro accordo con la Cina". Pechino, aggiunge, "intende iniziare ad acquistare prodotti agricoli immediatamente. Noi produciamo i prodotti più

Quello sulle auto è stato l'ultimo fronte commerciale emerso la scorsa settimana in vista del summit tra i due leader. Il Rappresentante del Commercio americano Robert Lighthizer aveva criticato infatti la politica di Pechino sul taglio dei dazi all'import di auto al 15%, ma aggravati da un 25% quanto ai veicoli provenienti dagli Stati Uniti in risposta a una simile mossa Usa mirata a colpire il "made in China". Lighthizer, in una nota, aveva affermato di ritenere le tariffe cinesi sul settore "estremamente oltraggiose" promettendo l'esame di "tutti gli strumenti a disposizione" per pareggiare le differenti condizioni sulle importazioni di automobili tra i due Paesi.