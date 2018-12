Mnuchin, da Cina servono passi concreti

(ANSA) - WASHINGTON, 3 DIC - Perché il patto Trump-Xi porti a risultati veri "abbiamo bisogno di vedere qualcosa di concreto dalla Cina nei prossimi 90 giorni": lo afferma il segretario al tesoro Usa, Steve Mnuchin, sottolineando come Pechino si sia impegnata anche sul fronte dei cambi. Trump guiderà direttamente e in prima persona i negoziati con la Cina, assistito dai suoi più stretti consiglieri, ha aggiunto Mnuchin spiegando come sarà il tycoon ad assumere il comando al tavolo dei colloqui e non il consigliere per le politiche commerciai della Casa Bianca, il superfalco Peter Navarro o il rappresentante Usa per il commercio Robert Lighthizer.