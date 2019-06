Scoperta fonte battesimale alla Natività

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 GIU - Una nuova fonte battesimale, probabilmente bizantina poi traslata in epoca crociata, è stata scoperta durante i lavori di restauro della Chiesa della Natività a Betlemme in Cisgiordania. Lo ha annunciato Ziad al-Bandak capo del Comitato presidenziale palestinese. Esperti italiani stanno giungendo per una migliore datazione del reperto. "Durante i lavori di recupero nella parte sud della Chiesa è stato trovata - ha spiegato Bandak - un'altra fonte battesimale circolare nascosta in quella esistente ottagonale che è fatta di pietra simile a quelle delle colonne".