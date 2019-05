Israele:difficoltà per governo Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 MAG - Il premier incaricato Benyamin Netanyahu sembra destinato a doversi accontentare di un governo retto da una coalizione con soli 60 seggi su 120 alla Knesset.

Una coalizione esposta alla Knesset a navigare a vista, visti i numeri. L'attuale situazione di stallo per la formazione dell'esecutivo - nonostante Netanyahu abbia ottenuto altre 2 settimane di tempo dal presidente Reuven Rivlin - è legata alle richieste dei potenziali partner di governo e soprattutto alle difficoltà dei colloqui con Avigdor Lieberman, leader nazionalista laico di 'Yisrael Beitenu', detentore di 5 determinanti seggi. Se Lieberman restasse fuori dal governo, Netanyahu dovrebbe dunque accontentarsi - come riporta oggi il quotidiano 'Yediot Ahronot' che cita fonti del Likud, il partito del premier - di un governo di 'non maggioranza'. Una evenienza - ha aggiunto - mai vista in Israele, ma "teoricamente possibile" se Lieberman non votasse contro il governo alla Knesset.