Donne attaccate al Muro del Pianto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 MAR - Estesi tafferugli si sono verificati oggi nella Spianata antistante il Muro del Pianto di Gerusalemme quando gruppi di ebrei ortodossi hanno attaccato alcune decine di ebree 'riformate' riunitesi per celebrare l'inizio del mese ebraico di Adar ed anche il 30/o anniversario della loro organizzazione. Le 'Donne del Kotel' (ossia del Muro) rivendicano il diritto di pregare come gli uomini avvolte nel mantello ebraico e di leggere in pubblico porzioni della Bibbia.

Per gli ortodossi il loro comportamento rappresenta una grave mancanza di rispetto per un Luogo sacro. Fonti locali affermano che negli incidenti diverse 'Donne del Kotel' sono rimaste contuse. Gli scontri hanno innescato dure polemiche fra la polizia israeliana e le attiviste ebree riformiste. Per la polizia quella delle donne è stata "una provocazione". Per la leader delle Donne del Kotel ha replicato che la polizia si è rifiutata di garantire loro protezione.