Khashoggi: Usa, pronti mandare team Fbi

(ANSA) - ISTANBUL, 10 OTT - Se l'Arabia Saudita lo chiederà, gli Stati Uniti sono pronti a inviare a Istanbul un team di investigatori dell'Fbi per indagare sulla scomparsa del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi dopo l'ingresso nel Consolato del suo Paese 8 giorni fa. Lo ha detto il vicepresidente Usa, Mike Pence, secondo quanto riporta la stampa internazionale. "Credo che gli Stati Uniti siano pronti ad assistere in ogni modo", ha spiegato.

Secondo il Washington Post, i servizi di intelligence americani avrebbero intercettato alcune conversazioni di funzionari dei servizi sauditi in cui veniva discusso un piano per il sequestro del giornalista. Secondo le presunte intercettazioni, gli agenti di Riad avrebbero voluto riportarlo in patria. La sua possibile uccisione - ipotizzata da diversi investigatori turchi - potrebbe quindi essere stata conseguenza di un interrogatorio 'finito male'.