Israele colpisce nord Striscia di Gaza

(ANSA) - TEL AVIV, 12 MAG - L'esercito israeliano ha colpito Gaza. Lo riferisce il sito del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di esplosioni udite nel nord della Striscia. Secondo la televisione commerciale Canale 10 l'aviazione israeliana ha colpito con almeno nove missili un obiettivo situato nel Nord della striscia di Gaza. Si tratta, secondo l'emittente, di una infrastruttura importante per Hamas. Oggi inoltre il ministro della difesa Avigdor Lieberman ha reso che noto che il valico commerciale di Kerem Shalom, fra Gaza ed Israele, restera' chiuso a tempo indeterminato, fino a quando cioe' saranno riparati gli ingenti danni provocati ieri da centinaia di facinorosi palestinesi. Israele addossa direttamente a Hamas la responsabilita' di quel sabotaggio, che ha causato danni stimati in Israele in milioni di dollari.