La Spagna dichiara lo stato di emergenza

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - La Spagna ha dichiarato lo stato di allerta per far fronte all'epidemia da coronavirus. Lo rendono noto i media spagnoli. La misura consente di limitare temporaneamente la circolazione delle persone. "Faremo ciò che è necessario, dove è necessario e quando è necessario", ha sottolineato il premier Pedro Sanchez, secondo quanto riferisce La Vanguardia. Il decreto governativo determinerà il territorio al quale si estenderanno gli effetti della dichiarazione di allarme. L'esecutivo potrà limitare il movimento di persone e veicoli, effettuare richieste temporanee di ogni tipo di merce, occupare temporaneamente industrie, fabbriche o locali di qualsiasi natura, limitare o razionare l'uso di servizi o il consumo di determinati prodotti e emettere gli ordini necessari per garantire la fornitura dei mercati e il funzionamento dei servizi e dei centri di produzione.