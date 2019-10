William preoccupato per Harry e Meghan

(ANSA) - LONDRA, 21 OTT - Il principe William, secondo dopo il padre Carlo nella linea di successione al trono britannico della regina Elisabetta, è "preoccupato" per le pressioni denunciate dal fratello minore Harry e dalla consorte Meghan in un documentario-intervista andato in onda ieri su Itv. Lo riferiscono fonti di Buckingham Palace citate dalla Bbc. Il duca di Cambridge riconosce "la situazione di fragilità" dei duchi di Sussex e spera che, dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, ora possano "stare bene". Nella doppia intervista Harry e Meghan avevano accennato al senso d'isolamento provato nei mesi scorsi e parlato fra l'altro di un atteggiamento ostile da parte dei tabloid britannici, con i quali entrambi sono in causa con accuse di violazione della privacy. Harry, inoltre, pur rivendicando come indissolubile il legame col fratello maggiore, aveva sottolineato di aver avuto con lui "giorni buoni e giorni cattivi" (ossia alti e bassi) di recente e di essere in questo momento della vita "su strade diverse" rispetto a William.