Tajani, 'Italia non si svenda alla Cina'

(ANSA) - STRASBURGO, 12 MAR - "Io difendo la sovranità dell'Italia e dell'Europa, non possiamo accettare di svendere il nostro debito pubblico ad una potenza straniera e mi fa specie che un governo come quello italiano che dice di essere sovranista e di mettere gli italiani innanzitutto sia pronto ad alzare le mani di fronte ad un'offensiva cinese". Lo ha affermato Antonio Tajani conversando con i giornalisti a Strasburgo. "Oggi il Parlamento europeo si esprime in maniera molto chiara sulle relazioni con la Cina - ha aggiunto Tajani -, anche la Commissione Ue sta per approvare un documento, noi siamo stati molto chiari: attenzione, non possiamo diventare una nuova colonia dell'impero cinese, abbiamo il dovere di reagire e di difendere i nostri interessi, politici, economici ed industriali". Così il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "Non possiamo stare sotto controllo dell'industria e forse anche dell'intelligence cinesi, dobbiamo difendere la nostra libertà, non possiamo diventare sudditi".