Maltempo: almeno due morti in Olanda

(ANSA) - L'AJA, 18 GEN - Almeno due persone sono morte in Olanda a causa della violenta tempesta che si abbatte in queste ore sul Paese: lo ha reso noto la polizia. La prima vittima è un uomo di 62 anni colpito sul volto dal ramo di un albero nella provincia di Overijssel, nell'est dell'Olanda. L'altra è un uomo, anche lui di 62 anni, che è caduto da un'altezza di diversi metri nella città di Vuren. La polizia sta indagando sulle cause della morte ma non esclude che sia stato il vento fortissimo.