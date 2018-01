(ANSA) - STRASBURGO, 16 GEN - "I ricollocamenti funzionano.

Più del 95% delle persone registrate in Grecia ed in Italia sono state ricollocate". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker alla plenaria a Strasburgo. "Dobbiamo aiutare con urgenza i minori non accompagnati", ha aggiunto.