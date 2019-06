Yemen: stop Londra armi a sauditi

(ANSA) - LONDRA, 20 GIU - Il governo britannico ha deciso di sospendere l'ok al via libera di nuove forniture di armi all'Arabia Saudita e agli altri Paesi della coalizione coinvolta nella guerra nello Yemen dopo il verdetto della Corte d'appello di Londra che ha dichiarato illegale la procedura finora seguita. Lo ha annunciato il ministro del Commercio Estero, Liam Fox, alla Camera dei Comuni, precisando tuttavia che l'esecutivo non condivide il parere dei giudici e intende far ricorso di fronte a un terzo grado di giudizio contro la sentenza.