Yemen, Wfp sospende aiuti alimentari

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha deciso una sospensione parziale delle operazioni di assistenza alimentare nelle aree dello Yemen sotto il controllo delle autorità di Sana'a. Lo rende noto lo stesso World Food Programme in una dichiarazione. La decisione, sottolinea l'organizzazione dell'Onu, è stata presa come ultima risorsa dopo lo stallo nelle lunghe trattative su un accordo per introdurre controlli tesi a impedire che il cibo sia sottratto a alcune delle persone più vulnerabili nel Paese.