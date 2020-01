Borsa: Europa chiude negativa

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Chiusura in negativo per le principali Borse europee, con l'eccezione di Francoforte, rimasta sulla parità (+0,01%) a 13.550 punti, con l'indice Zew, sulle aspettative per la congiuntura economica salito a sorpresa a gennaio. In calo invece Londra (-0,5%) a 7.610 punti, Parigi (-0,5%) a 6.045 punti e Madrid (-0,5%) a 9.604 punti.