Borsa Milano giù con Amplifon e Pirelli

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Piazza Affari indossa la maglia nera in Europa dopo le prime contrattazioni: l'indice Ftse Mib cede lo 0,8% con Amplifon (-3,6%), Pirelli (-3%), Stm (-2,9%) che si accomodano in fondo al listino. Debole tutto il comparto bancario con Ubi Banca che reagisce male (-1,45%) agli scenari relativi a un possibile matrimonio con Bper (+0,12%) benedetto da Unipol (+0,48%). Vendite anche su Ferrari (-1,6%), Enel (-1,1%), Unicredit (-0,9%), Moncler (-1,1%) e Atlantia (-0,9%).

Sospesa dalle contrattazioni Bio-on dopo gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Bologna, che ha sequestrato beni per 150 milioni ed emesso misure cautelari nei confronti dei vertici.