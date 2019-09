Borsa: Milano chiude bene, rally Stm

Piazza Affari chiude in rialzo (Ftse Mib +1% a 21.955 punti) tra scambi nella norma, per 2,5 miliardi di euro. Dato per acquisito l'insediamento del nuovo governo, con lo spread in rialzo a 153 punti, il listino milanese si è allineato al resto d'Europa, chiudendo a metà strada tra la più virtuosa Madrid +1,85% e la stanca Londra (-0,55%). Il tema della Brexit ha tenuto banco per l'intera seduta, anche se il balzo di Wall Street dopo ordini di fabbrica in ripresa (+1,4% a luglio) ha fatto il resto. Sugli scudi Stm (+6,19%), che insieme ai rivali europei è stata spinta dalla raccomandazione 'outperform' (meglio degli indici di Borsa) sul settore da parte degli analisti di Credit Suisse. In luce i bancari Unicredit (+3,49%) e Ubi (+3,06%), a differenza di Mps (-1,34%), oggetto di prese di beneficio.