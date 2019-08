Da settembre attività Total-Tempa Rossa

(ANSA) - POTENZA, 7 AGO - Tre tavoli tecnici - della Regione Basilicata, dei sindacati e delle imprese - dal 26 agosto, che saranno "propedeutici per la firma di un protocollo" con la Total, per l'avvio delle attività di estrazione a Tempa Rossa, per la concessione "Gorgoglione", previste per la fine di settembre. E' quanto ha annunciato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, stamani a Potenza al termine di una riunione con i rappresentanti della compagnia petrolifera.