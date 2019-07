Borsa: Asia contrastata, Tokyo +0,3%

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Borse contrastate in Asia e Pacifico, con Tokyo e Taiwan (+0,3% entrambe) in rialzo insieme a Seul (+0,61%) e Sidney (+0,49%), mentre cedono Hong Kong (-0,2%) e Shanghai (-0,66%), ancora aperte insieme a Mumbai (+0,24%). Positivi i futures in Europa, in vista della fiducia dei manager tedeschi nel comparto dell'edilizia e delle vendite al dettaglio nell'Ue. Chiusa Wall Street, per i festeggiamenti per l'Indipendenza. Il rialzo del dollaro sullo yen ha favorito i principali esportatori del Sol Levante, da Panasonic (+2,16%) a Sony (+1%) e Toyota (+0,69%), nonostante le difficoltà del settore automobilistico per la guerra su dazi. Bene i tecnologici Advantest (+1,65%) e Tokyo Electron (+0,87%).