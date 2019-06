Generali, parte recupero a San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Assicurazioni Generali tornano in Piazza San Marco, a Venezia, nelle Procuratie vecchie, con un recupero firmato da David Chipperfield e guidato dal Ceo Philippe Donnet per dare spazio all'iniziativa Human Safety Net dedicata a progetti di inclusione sociale. Il progetto delle Procuratie vecchie assicura totale rispetto della parte esterna mentre all'interno, dove quello che sembra un unico palazzo in realtà è un complesso molto articolato, gli spazi subiranno modifiche con l'obiettivo di creare grandi aree spaziose, unendo i piani, realizzando un nuovo sistema di scale e utilizzando la parte superiore per il Safety Net.