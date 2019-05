Astaldi vola in Borsa con Ponte Bosforo

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Il titolo di Astaldi vola in Borsa e chiude in rialzo del 7,88% a 0,657 euro dopo le indiscrezioni secondo cui le trattative per la vendita della concessione del terzo Ponte sul Bosforo sono riprese.

Secondo Bloomberg Astaldi e il suo partner turco Ic Yatirim Holding hanno ripreso i colloqui con un consorzio guidato da China Merchants Group, anche se non c'è ancora un accordo definitivo.

Secondo la proposta concordataria presentata al mercato il 14 febbraio scorso il ponte era uno degli asset non-core destinato a confluire in un veicolo la cui liquidazione era destinata al ristoro dei creditori.