Borsa Milano giù con Europa e Prysmian

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Giornata attorno alla parità per Piazza Affari che, in linea con gli altri listini europei, ha concluso leggermente in negativo dopo i dati del Fondo monetario internazionale che descrivono un'economia mondiale in frenata: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,46% a 21.671 punti, l'Ftse All share in calo dello 0,52% a quota 23.723.

Alla vigilia del Consiglio europeo, della riunione della Bce e della pubblicazione delle minute del Fomc, a Milano debole Prysmian che ha ceduto il 4,7% finale per la quarta interruzione in meno di due anni sul WesterLink, il cavo che collega Scozia e Galles. Technogym invece si è allineata al prezzo dell''accelerate book building' del 6,9% del capitale a 10,35 euro in ribasso del 4,4%. Vendite anche su Mondadori (-4,2%), con Salini Impregilo scesa del 4,2% e Astaldi del 3,6% in attesa di novità su piano di salvataggio. In calo del 3,9% Saipem e di due punti Leonardo, in aumento dello 0,4% Eni, in rialzo di un punto percentuale Banco Bpm e dell'1,9% Amplifon.