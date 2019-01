Giocattoli: tradizionali in calo

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Anno difficile il 2018 per il mercato del giocattolo tradizionale un settore che a livello globale vale 90 miliardi di euro e che in Europa ha registrato una flessione del fatturato del -4%. La performance italiana è risultata migliore con un calo del fatturato dell'1% rispetto al 2017, a 1,3 miliardi di euro ed una variazione dei prezzi e delle quantità rispettivamente del +0,4% e -1,5%.

Nonostante però i primi nove mesi dell'anno abbiano registrato una crescita del +2,8%, l'ultimo trimestre, che rappresenta il 54% del fatturato annuale, ha dato una frenata con un andamento del -4%. Lo spiega in una nota Assogiocattoli. Continua il divario tra i canali di distribuzione: si è assistito a una ulteriore contrazione delle vendite negli ipermercati e supermercati e, al contrario, a un'accelerazione di quelle online e delle insegne specializzate in giocattoli (+7%).