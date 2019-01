Ue: Tria, se alimenta divergenze rischia il collasso

"L'Unione Europea rischia il collasso se alimenta le divergenze invece che le convergenze e non affronta il tema di una maggiore cooperazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo alla plenaria del forum Gaidar a Mosca. Le sfide dei prossimi anni, secondo Tria, sono "evitare l'instabilità sociale e l'instabilità finanziaria, che sono sono legate perché vengono dalla stessa fonte: il fallimento nel gestire l'ineguaglianza nella globalizzazione contemporanea".



L'Europa, a 10 anni dalla grande crisi, "ancora non ha capito cosa deve fare", ha affermato Tria. "È necessario - ha aggiunto - guardare alla cornice più ampia, avere una strategia per la nostra sovranità tecnologica e darci i mezzi per essere più competitivi sul palcoscenico globale pur restando fedeli ai nostri valori". Invece, ha sottolineato, l'Europa guarda al tema dell'immigrazione come "un puzzle sulla ripartizione" ed è "ossessionata dalle procedure".