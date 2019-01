Bankitalia: record del debito a novembre, a 2.345,3 mld

Nuovo record per il debito pubblico italiano. A novembre è aumentato di 10,2 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.345,3 miliardi. E' quanto si legge nel supplemento al Bollettino Statistico 'Finanza pubblica, fabbisogno e debito" di Bankitalia.



A novembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 39 miliardi, in aumento dell'8,7% (3,1 miliardi) rispetto al dato dello stesso mese del 2017. Lo rende noto Bankitalia, spiegando che "l'incremento riflette anche il versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, la cui scadenza era stata posticipata da maggio a novembre dalla legge di bilancio per il 2018". Nei primi undici mesi del 2018 le entrate tributarie sono state pari a 378,7 miliardi, in aumento dell'1% rispetto al dato del 2017; al netto di alcune disomogeneità contabili si può stimare che l'andamento delle entrate tributarie sia stato più favorevole, spiega ancora la Banca d'Italia.