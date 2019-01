Borsa: Europa perde colpi con future Usa

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Le Borse europee perdono terreno a metà seduta con Londra e Francoforte che cedono lo 0,6% e Parigi che arretra dello 0,4% mentre i future su Wall Street si muovono in territorio negativo. Piazza Affari (+0,2%) resiste al flusso di vendite, sostenute da Amplifon (+2,9%), Juve (+2,7%) e Stm (+2,4%). Sui mercati, archiviata l'euforia per la ripresa del dialogo Usa-Cina sui dazi e per l'atteggiamento conciliante della Fed, è tornata la cautela per i timori di rallentamento dell'economia, minacciata da vari fattori di rischio. Tra i quali figura la Brexit: il piano di Theresa May, a cui 200 parlamentari hanno scritto chiedendo di scongiurare l'ipotesi di 'no deal', sarà votato dal Parlamento il 15 gennaio. La delusione per gli ordini di fabbrica tedeschi, che a novembre sono scesi dell'1%, fiaccati dal crollo della domanda dall'Eurozona, non pesa sull'euro che sale a 1,144 sul dollaro.

Lo spread Btp-Bund risale a quota 271 punti base.