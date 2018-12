Borsa: Europa, Parigi e Londra -0,8%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Seduta debole per le poche borse europee attive alla vigilia di Natale: Parigi (-0,95%), Londra (-0,82%), Amsterdam (-0,68%), Bruxelles (-0,81%), Madrid (-0,45%) e Lisbona (-0,44%). Per il circuito Euronext la chiusura è anticipata alle 14, mentre la City si ferma un'ora e mezza prima. In rialzo i futures su Wall Street, aperta anch'essa per metà seduta, in attesa dell'indice della Fed di Chicago sull'attività economica americana, previsto in rallentamento. Soffrono tutti i comparti ad eccezione di quello dei semiconduttori, con perdite concentrate su banche, telecomunicazioni e beni di largo consumo. In particolare segnano il passo a Londra la multiutility Severn Trent (-2,35%), il colosso delle crociere Carmival (-2,06%), British Telecom (-2,19%), Glaxosmithklyne (-1,7%) e il minerario Anglo American (-1,7%) a differenza della softwarehouse Micro Focus (+2,68%).

In riva alla Senna scivolano Renault (-1,56%) e Peugeot (-1,18%), Bnp (-1,62%) e Airbus (-1,24%). Debole a Madrid Telefonica (-1,19%).