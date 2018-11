Bce: 'Timori mercati sulla manovra dell'Italia sono aumentati'

"Nell'Eurozona i timori dei mercati sui piani di Bilancio dell'Italia sono aumentati rispetto a maggio". Lo sottolinea la Bce nel rapporto sulla Stabilità Finanziaria, pubblicato a maggio e novembre, spiegando che "le tensioni sui titoli di Stato italiani ci ricordano di quanto velocemente le incertezza della politica possano portare ad un cambiamento della fiducia dell'atteggiamento del mercato e ad un aumento del premio di rischio".



L'asta dei Btp fa il pieno

"Le perdite osservate sul mercato finanziario italiano negli ultime sei mesi con l'incertezza politica non si sono significativamente allargate ad altri Paesi dell'Eurozona". Scrive la Banca centrale europea nel suo rapporto sulla Stabilità Finanziaria.



"Il quadro circa la stabilità finanziaria nell'Eurozona è diventato più difficile rispetto a maggio". La Bce spiega che "da un lato la crescita economica e la maggiore capacità di resistenza del settore bancario hanno continuato a sostenere il contesto di stabilità finanziaria nell'Eurozona ed una serie di fattori di volatilità non si sono diffusi al più ampio sistema finanziario globale" ma dall'altro "i rischi al ribasso per le prospettive della crescita globale sono diventati più pronunciati da maggio a causa di un riemergere del protezionismo e tensioni nei mercati emergenti". E secondo Francoforte anche la Brexit "rappresenta un rischio" per la stabilità finanziaria nell'Eurozona e avverte le banche e tutti gli istituti finanziari "a prepararsi a qualsiasi esito", anche ad un 'no-deal'.