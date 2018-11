Spread Btp apre stabile a 290 punti, Piazza Affari positiva

Piazza Affari parte in rialzo in linea con gli altri listini europei che accolgono con favore l'orientamento su una politica meno convinta della Fed a una stretta sui tassi. Sulla scia del balzo degli indici Usa alla vigilia e, a livello interno, con un occhio in mattinata alle aste fino a 4,25 miliardi di Btp a 5 e 10 anni, le ultime dell'anno, mentre lo spread resta stabile a 290 punti, l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,83%. A sostenerlo sono i passi in avanti di Stm (+2,72%), in linea con la cavalcata dei tecnologici Usa del Nasdaq, di Banco Bpm (+2,07%), che riunisce in giornata il Cda per esaminare le offerte per gli Npl fino a una massimo di 8,6 miliardi, e dalla buona intonazione di Unipol (+1,74%). Recupera anche Tenaris (+0,73%) all'indomani dello scivolone su una inchiesta per corruzione in Argentina. Al palo soltanto Eni (-0,08%) mentre tra i titoli minori è invariata Carige in attesa del board odierno sul piano di conservazione del capitale da presentare alla Bce.



Le Borse asiatiche, partite in rialzo sula scia della nuova corsa dei listini americani e delle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che lasciano pensare a una pausa nel rialzo dei tassi di interesse l'anno prossimo, hanno rallentato nel corso della seduta guardando anche ai futures Usa negativi. L'attenzione torna sull'incontro fra Trump e il presidente della Cina, Xi, e sulle chance di una possibile pace sul fronte commerciale al G20 in programma nel weekend a Buenos Aires. Concludono bene intonate Tokyo (+0,39%) e Seul (+0,28%) mentre arretrano, a mercati ancora aperti, Hong Kong (-1%) e le cinesi Shangai (-1,32%) e Shenzhen (-2,21%).



Petrolio ferma perdite a 50,67 dollari al barile - Le quotazioni del petrolio arrestano le perdite vicino ai minimi da un anno e avviano il recupero. I contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio guadagnano 38 centesimi a 50,67 dollari al barile. Il brent sale di 27 centesimi a 59,03 dollari.