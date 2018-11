Nuove divise per personale Blue Panorama

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Nuove divise per il personale di bordo di Blue Panorama Airlines. La nuova dotazione è realizzata da Metiki 1863, casa d'abbigliamento selezionata dalla compagnia fra aziende totalmente 'Made in Italy'. "La scelta di rinnovare le nostre divise, per la prima volta dalla fondazione della compagnia, rientra nell'ottica di miglioramento continuo che caratterizza la recente storia della societàgrazie alla volontàdell'azionista unico, il Gruppo Uvet, di investire nuove risorse in Blue Panorama - ha spiegato Giancarlo Zeni, amministratore delegato -. Naturalmente abbiamo coinvolto nelle scelte anche il personale di bordo perchévogliamo che le nostre hostess, steward e piloti, si sentano a proprio agio nel lavoro di tutti i giorni, senza trascurare l'eleganza dei tessuti esclusivamente in fibra naturale e la realizzazione in modo sostenibile".