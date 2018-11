Dl fisco:verso rottamazione 'extralarge'

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Una rottamazione che diventerebbe 'extralarge' e che comprenderebbe, alla fine, tutte le tipologie di debito con il fisco. Governo e maggioranza sono al lavoro per ampliare ancora le maglie della rottamazione ter, contenuta nel decreto fiscale collegato alla manovra all'esame della commissione Finanze del Senato, consentendo di sanare, oltre ai processi verbali e agli accertamenti anche gli avvisi bonari, gli 'alert' che l'Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti quando riscontra anomalie, che oggi si possono regolarizzare attraverso il ravvedimento operoso, pagando delle sanzioni.

Altra voce che dovrebbe rientrare in una delle modalità di definizione agevolata quella delle irregolarità formali, già annunciata dal sottosegretario Massimo Bitonci per andare incontro ai "contribuenti onesti che che magari per una mancata firma sono costretti a pagare multe salate". Si sta valutando, e ha buone possibilità, anche la richiesta dei commercialisti di includere gli omessi versamenti delle imposte dichiarate