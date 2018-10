Visco, non abbassare guardia sul debito

(ANSA) - BALI (INDONESIA), 14 OTT - Da quando i debiti pubblici e delle società nelle economie sviluppate "sono saliti di più rispetto alla metà degli anni '90 non c'è spazio per abbassare la guardia": è l'invito del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, contenuto nel discorso depositato al Development Committee della Banca mondiale.

L'attività globale è leggermente più debole rispetto alla primavera scorsa e i rischi al ribasso sono diventati - spiega Visco - "più evidenti soprattutto per le incertezze sul commercio e sulle politiche economiche".