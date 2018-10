Borsa: Spread rallenta, Milano +1,4%

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Piazza Affari allunga il passo con il Ftse Mib che arriva a guadagnare l'1,40% a 20.847 punti. A dare slancio al mercato è prima il ministro dell'Economia, Giovanni Tria che rassicura che dopo il 2019 ci sarà graduale riduzione del deficit e poi il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici che giudica un buon segnale la revisione della "traiettoria pluriannuale" sul deficit. Allo stesso tempo lo spread lima a 287 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,3%. Resta in evidenza Recordati (+4,19%) sulle indiscrezioni di stampa di una richiesta di linee di finanziamento per circa 500 milioni di euro in vista di possibili acquisizioni. Nel credito è in evidenza Banco Bpm (+3,10%) cui Berenberg che ha alzato la raccomandazione ad hold.

Buon passo poi per Enel (+3,24%), Azimut (+3,13%) e Leonardo (+3,12%). Cedenti Moncler (-0,6%), Ferrari (-0,5%), Luxottica (-0,37%). Fuori dal paniere principale rimbalza Astaldi (+9,8%).